La prossima stagione di Serie A partirà nel weekend del 14 agosto. Nello stesso mese si giocheranno altri tre turni di campionato nei weekend del 21 e de 28, oltre al turno infrasettimanale del 31.

A settembre si giocherà il 4, 11 e 18, cui farà seguito la sosta per le Nazionali, tra il 19 e il 27 per due gare di Nations League che l'Italia disputerà contro Inghilterra e Ungheria.

5 i turni di campionato ad ottobre, mentre saranno tre quelli di novembre: il 6, il 9 (infrasettimanale) e il 13.

Dopo la Serie A andrà in per 52 giorni per i Mondiali in Qatar. I giocatori che parteciperanno al Mondiale andranno dal 14 saranno a disposizione dei commissari tecnici delle rispettive nazionali e torneranno poi ai club di appartenenza dopo le vacanze di Natale.

In Serie A si riprenderà a giocare il 4 gennaio con la 16esima giornata, a cui seguirà il turno del weekend dell'8 gennaio. L'11 o il 18 gennaio si giocherà anche il match valido per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. A gennaio saranno comunque 5 le giornate di Serie A che verranno disputate.

A febbraio le giornate saranno quattro, tutte nei weekend (5, 12, 19, 26 febbraio). A marzo tre (5, 12 e 19 marzo), poi tra il 20 ed il 28 marzo, dopo l'ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali.

Successivamente, il campionato si giocherà tutti i weekend di aprile e maggio, oltre al turno infrasettimanale del 3 maggio. La stagione terminerà domenica 4 giugno



A gennaio ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia, dal 10 al 12 e dal 17 al 19). I quarti verranno disputati tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio (31 gennaio, 1 e 2 febbraio). La gara d'andata delle semifinali è in programma per il 4 e il 5 aprile, mentre le gare di ritorno andranno si disputeranno il 25 e il 26 aprile. La finale è prevista per mercoledì 24 maggio.