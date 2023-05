Sabato 20 maggio, alle ore 16:00 presso lo spazio UELCI al Salone Internazionale del Libro di Torino, Alessandro Ginotta presenta il suo ultimo libro: “Sorprendersi con Dio”. Un curioso saggio che esamina la fede dall’insolita prospettiva della scienza offrendo risposte tutt’altro che scontate alle domande esistenziali più sfidanti che l’uomo si sia mai posto.

Quante sono le probabilità che una singola molecola di DNA si sia potuta creare per opera del caso? Lo scoprirai fin dalle prime pagine di Sorprendersi con Dio, insieme a tutte le implicazioni che la risposta contiene riguardo alla nostra stessa esistenza di esseri viventi. Comincia così la "caccia all'infinito" di un libro che, pagina dopo pagina, sviluppa un dialogo diretto con il lettore, coinvolto in prima persona in una serie di esperimenti replicabili che suggeriscono l'esistenza di Dio e di una realtà che va ben oltre l'immanente. Sapevi che dall'analisi dei residui di alcuni tra i più noti Miracoli Eucaristici è stato trovato sempre lo stesso gruppo sanguigno e tracce di DNA sempre uguali tra loro? Immaginavi che le stesse risultanze sono state ottenute sulla Santa Sindone conservata a Torino? A proposito di Sindone, sapevi che i laboratori ENEA di Frascati hanno individuato il principio fisico che, molto probabilmente, sta alla base della generazione dell'immagine sul Telo? Immagini quali risvolti possa avere la conferma, da parte della scienza, di un fenomeno soprannaturale di tale portata? E ancora le pagine di "Sorprendersi con Dio" ti sveleranno quali leggi fisiche sono state "temporaneamente sospese" da Dio per operare alcuni tra i più eclatanti miracoli raccontati dalla Bibbia, come la separazione delle acque, la camminata di Gesù sul Mare di Galilea, la trasformazione dell'acqua in vino a Cana, fino ai prodigi più curiosi come la bilocazione di san Pio (sì, anche questa la si può confermare attraverso la fisica quantistica).

Un testo decisamente insolito e per nulla banale, che offre al lettore risposte semplici per domande complicate, senza imporre nulla, ma conducendo insieme un'analisi dei fatti per giungere ad una conclusione precisa: Dio c'è ed è lì a sorprenderci in ogni momento.

Ma le "sorprese" di "Sorprendersi con Dio" non finiscono qui, perché il libro non è "statico", ma è corredato da un gran numero di contenuti multimediali accessibili inquadrando il qr-code presente al termine di ogni capitolo. Così le parole di carta si trasformano in immagini, suoni e musica, per offrire al lettore-fruitore un'esperienza tanto insolita quanto completa e coinvolgente.

Puoi trovare “Sorprendersi con Dio” in tutte le principali librerie e online al prezzo di € 15,00.