Siamo lieti di celebrare il 25° Anniversario di Servizio del Maresciallo Giuseppe ALVITI, come guardia particolare giurata. Dopo alcuni anni di servizio nelle Forze Armate, in cui ha prestato servizio anche nei Reparti Speciali della Marina Militare, ha intrapreso la professione di guardia particolare giurata che ha brillantemente svolto in questi lunghi venticinque anni.

Durante questo lungo periodo, il dott. Giuseppe ALVITI ha dimostrato un impegno costante e una grande professionalità nel suo lavoro, al servizio di diversi Istituti di rilievo nazionale, a seguito dei vari cambi appalti, nasce in REAL POL SRL, transita qualche tempo con L’INVESTIGATORE SRL, approda dopo alcuni anni nella SECURITY SERVICE SUD e di conseguenza nella SECURITY SERVICE SRL, attualmente è in forza dal febbraio scorso, con il grado di Maresciallo alla SECURPOL PUGLIA SPA.

Le sue alte doti umane, personali e professionali hanno fatto sì che rendesse un valido servizio non soltanto in termini di Sicurezza, ma anche tutele sindacali per l’intera categoria della Vigilanza Privata e della Sicurezza Sussidiaria in generale.

Il suo impegno è stato riconosciuto attraverso molteplici Elogi, Encomi, Onorificenze ed una Medaglia al valor Civile, a cui va aggiunto l’alto senso civico, morale e sociale che lo contraddistingue sempre in difesa dei più deboli, portando così valore aggiunto all’impegno professionale. Questi premi testimoniano l'importanza del suo lavoro e la sua dedizione alla sicurezza delle persone e delle proprietà, oltre che per l’ambito sociale ed umanitario. Da sempre in prima linea in difesa dei soprusi e della collettività, è molto attivo ed impegnato nel sociale sia come “Attivista Sociale” che come “Divulgatore Sociale” qualità che lo ha contraddistinto negli ultimi anni, della sua evoluzione in ambito sociale. Orgogliosi di avere conosciuto il Maresciallo Giuseppe ALVITI a cui siamo grati per i suoi 25 anni di servizio dedicati alla sicurezza e alla protezione. A cui auguriamo ulteriori successi e soddisfazioni nel suo futuro professionale e personale, anche in vista della soddisfacente proposta lavorativa ricevuta che lo vede in lista per assumere il comando per conto di una prestigiosissima Holding nel campo della Sicurezza e della Vigilanza a livello Nazionale, che costituirebbe il coronamento di una carriera professionale al suo 25esimo anno ed un nuovo inizio proiettato verso il futuro.