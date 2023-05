Yozot, l'annuncio che spiazza tutti i fan.

Farò un nuovo featuring con l'imperatore Adriano! Se raggiungiamo il 1.000.000 di visual su YouTube e di stream sulle piattaforme musicali.

Scrive così sulle pagine social il rapper Romano ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA gateway 🏛️🌌☀️🚀

Il featuring rap più atteso del 2023. Il primo featuring filologico della storia della musica rap internazionale con una distanza di 2000 anni che vede la collaborazione lo ricordiamo tra il rapper Romano Yozot famoso per la sua scelta di rappare in latino classico e niente meno che l'imperatore Adriano in persona!

Ora svetta in pochi giorni dall'uscita su YouTube raggiungendo quasi 200.000 visualizzazioni. Cifre altissime considerando la portata storico culturale di questa musica che ancora non ha fatto totalmente presa, ma porta una ventata di novità nel panorama artistico e musicale italiano.

Yozot lo dice a chiare lettere, non sembra volersi fermare con il latino classico e dopo aver sorpreso tutti con un feat speciale e allo stesso tempo impossibile!

Dopo aver dato nuova vita all'epigramma Adrianeo dedicato al suo spirito in procinto di lasciare le spoglie mortali "Animula Vagula Blandula", dopo aver duettato scrivendoci a tema un poema in latino, che per stile segue e riprende lo stile Adrianeo e averlo rappato, Yozot ha già in mente di fare feat nuovi con l'imperatore, scrivendo nuove poesie in latino, che possano sposarsi con il sempre verde poeta Adriano e i suoi scritti!

Un poeta classico del ventunesimo secolo che collabora ANTE LITTERAM a ritroso con un poeta del 138 d.c. Il classicismo moderno, che incontra il classicismo antico per arrivare insieme direttamente nel ventitreesimo secolo!!!

Che dire, dobbiamo dirvi altro?