L'inflazione sta facendo molti più danni di quanto possiamo immaginare. Spesso, quando si fa la spesa, molti non si accorgono dei prezzi lievitati. Sotto attacco sono anche le spese relative all'automobile, bene di primaria necessità per numerose famiglie.

Oltre alla benzina, al bollo auto, l'assicurazione è tra i costi più cari in assoluto, in particolar modo in alcune località d'Italia, dove raggiungono vette altissime. I consumi legati all'automobile sono le spese maggiori, insieme al mutuo, che una famiglia deve affrontare.

Quali sono le componenti principali di una polizza auto Rc:

Premio;

Caricamenti;

Tasse e imposte



Il premio è il fattore più importante e incide per il 53,5% sul costo finale della polizza Rc, e si calcola in base alla classe di merito, alla residenza, all’utilizzo dell’auto ecc. Spesso, soprattutto al sud, ci si chiede come risparmiare con l’assicurazione auto. Prima di tutto, bisogna analizzare le voci che compongono la polizza auto, per verificare se vi è qualche servizio di cui possiamo fare a meno.

Quali sono le garanzie Assicurazione Auto?

Le garanzie accessorie riguardano le coperture opzionali che consentono di estendere la protezione della propria auto ad altre situazioni o danni non coperti dal contratto come le polizze Furto e Incendio, Tutela Legale, Cristalli, Kasko, Eventi Naturali, Atti Vandalici e altro.

Negli ultimi anni alle compagnie assicurative tradizionali si sono affiancate quelle dirette. Si tratta di società che non hanno sedi fisiche o agenzie sul territorio nazionale ma operano soltanto online.

Queste compagnie sono sicure e spesso riescono ad offrire prezzi vantaggiosi per la polizza auto poiché abbattono i costi di gestione di una sede fisica. In alcuni casi potrai anche approfittare di promozioni a tempo limitato volte ad attirare nuovi clienti.

Risparmio assicurazione auto: Altri metodi

Frazionamento del pagamento: Di solito il pagamento dell’assicurazione auto annuale è la più conveniente, perché non si applicano gli interessi, che gravano invece sul pagamento semestrale.

Gli impiegati pubblici, della scuola o le forze dell’ordine, di solito hanno diritto a sconti e agevolazioni sul prezzo delle polizze auto, grazie a convenzioni speciali; se si appartiene a una di queste categorie, sarà bene informarsi.