Venerdì 24 giugno 2022 al Molo - Brescia arrivano loro... gli Eiffel 65. Anzi tornano. Perché al Molo hanno già suonato qualche tempo fa, ovviamente con grande successo. Perché quello della band torinese è ancora oggi un successo planetario, con oltre 15 milioni di dischi venduti e successi internazionali. Parliamo di brani ancora attuali del calibro di "Blue", "Move Your Body", "Lucky in My" Life e "Too Much of Heaven".



Quella del 24 giugno 2022 al Molo Brescia è una notte per ballare, un appuntamento da non perdere. Sono pure anche mille altre le canzoni degli Eiffel entrate ormai nelle orecchie e nel cuore di milioni di persone. Il nome "Eiffel 65" fu scelto casualmente da un software; i componenti della band, veri esperti di computer e campionamenti, fin dall'inizio scelsero la strada dell'autoproduzione e aprirono un attrezzatissimo studio (la Bliss Corporation) nella loro città. Dagli anni '90 ad oggi il loro successo è una costante nella musica da ballo nel mondo.



Molo - Brescia

via Sorbanella 23 Brescia A4: Brescia Ovest

https://www.instagram.com/molo_brescia/

https://www.facebook.com/molo.brescia/

info: 333 210 5400

Ingresso con consumazione: 15 euro venerdì e sabato, 10 euro il giovedì



E' un'estate magica, tutta da vivere con gli amici con il sorriso sulle labbra, quella che è iniziata venerdì 13 e sabato 14 maggio al Molo di Brescia. Lo slogan è il titolo di una scanzonata hit anni '90 degli italianissimi Playahitty: The Summer is magic! In realtà, in inglese, si dovrebbe dire Summer is magic, senza the... ma chi se ne importa. Il ritmo è alto, fa finalmente e ci si può divertire.... fino a settembre '22 inoltrato, si balla per oltre 60 serate tutte da vivere. In città, senza fare chilometri e chilometri per poter ballare bene e/o bere qualcosa di nuovo in un grande e curato giardino. Ogni giovedì, venerdì e sabato... e spesso anche la domenica sera.



Gran parte del Molo - Brescia è stata appena rinnovata: l'impianto luci ed il grande ledwall, i banchi bar, i servizi... tutta la struttura è quindi perfetta per far passare serate da sogno ai ragazzi di Brescia e non solo. Nel corso dell'estate al Molo si esibiscono artisti italiani ed internazionali che verranno annunciati via via nel corso della stagione, nomi davvero importanti...



Il weekend del Molo - Brescia inizia già il giovedì sera, con il party Frìo. E' forse l'appuntamento più "up" della settimana. E' una festa dedicata a chi vuol iniziare il fine settimana con qualche ora d'anticipo e continuare a diversi anche dopo l'aperitivo o la cena in città con i propri amici. Si balla e ci si diverte, già dalle 21:30 e fino alle 02:30.



Ogni venerdì invece al Molo - Brescia ecco Friday Format, una festa decisamente scatenata che propone i migliori party format in circolazione: ad esempio, spesso al Molo arriverà lo crew di Vida Loca, lo scatenato evento pop che mette sul palco un vero corpo di ballo ed ottimi dj come Tommy Luciani e Giulia Alberti. Non è tutto: ecco infatti appuntamenti come Random, 90 in Wonderland, TRL e tanti dj internazionali.



Il sabato del Molo - Brescia è dedicato anche ai più giovani (dai 16 anni in su) e mette in console, accanto ai resident, super dj come Botteghi, Stefano Pain e tanti altri. I sabati da ballare sono tanti, per fortuna. Si balla fino al 24 settembre.