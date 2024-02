Sono stati 24 milioni di euro i fondi complessivamente raccolti con il 2X1000 nel 2023 in base alla dichiarazione dei redditi 2022. Dopo l’abolizione dei rimborsi elettorali, il 2×1000 è l’unica forma di finanziamento pubblico rimasta ufficialmente a disposizione dei partiti. Altre risorse pubbliche infatti arrivano alle forze politiche attraverso i gruppi parlamentari, riservati alle loro attività istituzionali.

Un terzo dei soldi provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, 8,1 milioni €, è andato al Partito democratico (Pd) che è stato scelto da più di 530mila contribuenti, classificandosi al primo posto nella classifica dei finanziamenti diretti ai partiti, confermando un andamento che si è sempre registrato da quando è entrato in vigore il 2×1000.

In sensibile crescita, con un +53,5%, l’aumento percentuale delle risorse raccolte da Fratelli d’Italia (FdI) tra 2022 e 2023. Il partito di Giorgia Meloni, con 4,8 milioni di euro raccolti, si posiziona così al secondo posto. Nel corso degli anni l’andamento delle risorse di FdI ha seguito un andamento inverso rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Al crescere di FdI infatti è corrisposto un calo della Lega. Quest’anno però il partito di maggioranza relativa ha ampiamente superato l’importo massimo raggiunto dalla Lega nel 2019.



Sul terzo gradino del podio troviamo il Movimento 5 stelle che, nel primo anno in cui ha iniziato a raccogliere il 2×1000, ha ottenuto 1,8 milioni di euro, frutto della scelta di 174mila contribuenti. Inizialmente il M5s aveva mantenuto una posizione contraria anche a questa forma di finanziamento pubblico. Cambiata la linea politica è stato poi necessario del tempo per adeguare tutti gli aspetti burocratici e solo da aprile 2022 il M5s risulta formalmente iscritto al registro.

Altro dato significativo, i 26,4 euro di media rappresentato dal rapporto tra il totale delle risorse ottenute da Azione e il numero di contribuenti che l’hanno scelta. Si tratta del dato più alto tra i partiti politici. Seguono Italia viva (19,7 €), il Sudtiroler Volkspartei (19,6 €), Forza Italia (17,8 €) e il Pd (15,28 €). Più basso invece il dato di Fratelli d’Italia (13,8 €), Lega Salvini premier (12,1 €) e in particolare il Movimento 5 stelle con appena 10,6 € per contribuente in media.

Nel grafico successivo, il numero di contribuenti che nel corso degli anni hanno devoluto ai partiti il proprio 2x1000:

Fonte (compresi i grafici): Openpolis