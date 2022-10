Il primo inedito estratto dall’album del cantante dei Riff Raff, celebre tribute band degli AC/DC, vuole essere un monito per tutti a perseguire sempre i propri sogni.

In radio dal 23 settembre.

«Seguire i propri sogni è l'unica cosa che veramente conta nella vita!

Seguire esempi egregi e avere la forza di perseverare. Questa è la mia storia, ma anche la storia di tantissimi che come me hanno dedicato la loro vita all'arte, alla musica, allo sport e al business.

Mai ascoltare pareri fuorvianti, perseverare per la propria strada seguendo esempi importanti, cercando di divertirsi sempre al massimo, ed anche nei momenti più bui non perdere mai il sorriso» The Rocker.







Autoproduzione

Radio date: 23 settembre 2022



BIO

Edo Arlenghi già cantante dei Riff Raff tribute to AC/DC è il fondatore e compositore di questo progetto di Pure Rock’n Roll. Nel 2009 i The Rocker aprono il God's of Metal allo stadio Brianteo di Monza, suonando prima di Motley Crue e Heaven & Hell. Nel 2010 esce il primo album, Italian Bastards, per la 3 Accordi Records. Nel 2010 suonano al Palalido di Milano in apertura agli svedesi Europe e aprono al primo tour italiano dei Californiani Y&T.

Nel 2013 esce il secondo album - Blood Strenghth and Soul - registrato a Los Angeles al Command Studio, che vede alla batteria Mr.Simon Wright ex drummer degli ACDC e della Ronnie James Dio Band. Nel 2015 la band viene invitata a suonare all'Expo di Milano mentre nel 2016 esce il singolo e il video di Glorious Day, un brano di grande impatto diventato la sigla della piscina più profonda al mondo. la Y-40 di Montegrotto Terme. Il video è stato filmato nelle profondità della piscina stessa, che raggiunge i -40 metri.

Il 1° giugno 2021 i The Rocker lanciano il loro nuovo singolo Keep rock’n roll alive title track del nuovo album che uscirà nell’autunno del 2022 e che contiene anche Police on my back. Successivamente, a settembre 2022 esce l’inedito They can’t kill your idols.

fonte: www.laltoparlante.it