Sabato 25 febbraio 2023 il Bolgia di Bergamo si muove a tempo con la tech-house irresistibile del top dj producer spagnolo Dennis Cruz. Si tratta di un'altra notte esplosiva per il tempio dell'elettronica sull'A4. E' un party da non perdere che ancora una volta fa scatenare il suo pubblico con la musica dei top dj più importanti della scena elettronica mondiale.



Originario di Madrid, Dennis Cruz è da sempre alfiere di un sound da club sempre originale. Classe '83, inizia a muovere i primi passi a 17 anni come sound engineer, a 20 collabora con artisti rock e hip hop. Da quel momento, la sua carriera è in ascesa verticale. Il suo nome è ormai da tempo presente nelle line-up di festival importanti, come BPM o ADE. Moon Harbour, Defected, MUSE, DIRTYBIRD, e ovviamente quella dei Milk & Sugar sono le label su cui fa uscire la sua musica. La sua nuova traccia, "Una Rumbita", tra techno, house e suggestioni afro, appena uscita, già sta facendo ballare il mondo. Dopo il dj set al Bolgia di Bergamo il 25 febbraio '23, Denys Cruz, a marzo '23, è al Mondo di Madrid (il 9) e il One Marylebone di Londra (il 10).



Con Denys Cruz, a far scatenare la Main Room del Bolgia il 25/02 ci sono pure Dario Sun b2b Donadely, Ferdi, Salvo V, Simon Ricci. Nella Lab Room va invece in scena il party We Know. Il Bolgia apre alle ore 23.00 e si balla fino alle 6 del mattino.



Quello che vede sul palco del Bolgia di Bergamo il 25 febbraio '23 lo spagnolo Dennis Cruz è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si sono esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Sam Paganini, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, Franchino, Marco Faraone, Joseph Capriati.



25/02 Dennis Cruz @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/dennis-cruz/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino