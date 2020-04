La produttrice del nuovo format di intrattenimento “Trend” in onda su Mediaset.

Classe 1993, Napolitano Mariaraffaella è nata a Varese, all’età di 22 anni costituisce la sua prima realtà aziendale: la N&M Management, società di produzione televisiva e comunicazione.

Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, ha mosso i suoi primi passi nel settore televisivo, affermandosi come produttrice televisiva di ben 4 format in onda su emittenti nazionali.

Il suo precoce talento l’ha portata a produrre ed ideare il programma di intrattenimento “Trend” e ad approdare su rete Mediaset, difatti il talk show dedicato alle tendenze vi aspetta tutti i sabati alle ore 11 su La5 , i padroni di casa Silvana Giacobini e Anthony Peth porteranno il pubblico alla scoperta di vecchi e nuovi trend.

Ogni sabato si alterneranno nella splendida cornice di un loft milanese vip appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo che daranno la loro opinione sullo stile del passato e sui mutamenti della contemporaneità.

Ma non è finita qui, come lei stessa ci racconta: “Il team sta già pianificando la seconda edizione del format considerato "rivelazione del palinsesto Mediaset", mi definisco una “macchina da guerra” e passo dopo passo sto realizzando i miei sogni, importante è non fermarsi mai!