In un esclusivo incontro, abbiamo l'opportunità di avvicinarci al mondo dell'alta moda attraverso gli occhi di un talento emergente nel settore. Elenoire Casanova, fondatrice di una maison che rivoluziona il concetto di abiti su misura, ci offre uno sguardo intimo sulla sua missione, i progetti futuri e la sua connessione personale con eventi di prestigio come il Festival di Sanremo. Un viaggio attraverso sogni,

aspettative e l'eterno legame tra moda e musica, tutto raccontato dalla voce di chi veste sogni e aspirazioni.



Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?

La mia maison realizza abiti su misura in tutta Italia ma anche all’estero, con la missione di realizzare l’abito dei sogni ad ogni donna e bambina, qualcosa di speciale che solo loro hanno con i loro dettagli preferiti sulle loro misure perché come dico sempre è poter avere un vestito che ti racconta il vero lusso dell’alta moda.

Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Ho diversi progetti futuri a cui stiamo lavorando e che non vediamo l’ora di annunciare, ma per il momento diciamo che di tratta di collaborazioni con personaggi dello spettacolo e cantanti.



Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?

È sicuramente una bellissima opportunità per farmi conoscere e far conoscere il mio brand e che sicuramente avrà una grande influenza mediatica. In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica.

Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?

Sanremo per me non rappresenta soltanto musica di altissimo livello, ma

rappresenta anche moda ed eleganza facendo nascere nuovi stili e trend dai cantanti che performano sul palco.