Grande momento per il chitarrista Gaetano Guardino che si esibirà a Sanremo con il cantante Anto Paga. Venerdi 9 Febbraio, proprio nella settimana del Festival della Canzone Italiana, i due artisti si esibiranno per il Marlù Webboh Vibes, evento che si terrà nel parco di Villa Ormond, presso l’area del Villaggio del Festival di Sanremo, che per l’occasione si trascorma in un grandissimo palco per interviste, eventi, momenti di gioco aperti al pubblico e momenti di musica. Presenteranno “Vorrei dirti” e “La parte più bella di me”, brani che solo su spotify hanno superato i 35 milioni di streaming.

Gaetano Guardino, laureato in chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi di Fermo. Dal 2010 intraprende l’attività di session man, live performer e producer per diversi artisti della musica italiana e internazionale quali: Stefano Filipponi - X Factor, Paolo Simoni, Kevin Payne - Amici di Maria De Filippi, Noelia e tanti altri. Collabora in qualità di autore e compositore per Warner Bros & Discovery di New York per film e spot televisivi.

Apre i concerti del “Mondovisione Tour” di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Partecipa con Paolo Simoni al “Coca Cola Music Summer Festival” andato in onda in prima serata su Canale 5, RTL 102.5 e al “Festival Show” all’Arena di Verona. Diventa Endorser di importanti marchi come Algam Eko, La Bella Strings, Val Music, Cobain Clothing, Magrabò, Essetipicks, Micheluttis Guitars, Salvador Cortez, Tefi Vintage Lab, Connetter&Arte, Stefyline, Reference, intervistato sulla più importante e storica rivista italiana della chitarra “Guitar Club". Con il suo primo Ep entra in classifica nella top 200 dei brani più trasmessi in Italia, insieme ai Big della musica italiana: Negramaro, Elisa, Patty Pravo, ecc.

E' stato intervistato da diverse radio, tv nazionali (RAI 3) e giornali come “La Repubblica” "Il Resto del Carlino”, “La Sicilia” e nel 2021 con gli Opera Dance Music si esibisce in concerto ad Assisi per il Parlamento Europeo. A settembre 2022 con Arcadia, apre i concerti di Elisa al Castello Sforzesco di Milano e produce artisticamente Elena Canti e Francesca Maria con l’uscita dei loro nuovi singoli. A dicembre dello stesso anno pubblica il primo singolo del nuovo percorso chitarristico, “KISS”, in tutti gli stores digitali, con grande risposta dalla critica musicale tanto da essere recensito nei principali portali musicali italiani: SKY TG 24, ALL MUSIC ITALIA, TUTTOROCK MAGAZINE.

Il 2023 è un anno intenso di concerti e lavori in studio di registrazione per diversi artisti: Anto Paga, Ser Travis, Beatrice Baldaccini, Misch, Premio, Cvmpo, e tanti altri. Inizia il 2024 con la partecipazione al programma di Fiorello in Rai.

