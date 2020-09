Dopo il successo della IOTHINGS WEEK in maggio e degli INNOVABILITY INSIGHTS in giugno, Innovability inizierà il graduale ritorno agli eventi in presenza con IOTHINGS WORLD, appuntamento dedicato alla Digital Transformation of Things.

Tuttavia, la componente digitale continuerà ad essere proposta, integrandola con l’on-site per creare il nuovo format definito "Hybrid", andando oltre il semplice streaming di un evento fisico per raggiungere più contatti qualificati e aumentare il ROI di sponsor ed espositori.

Tanti i temi di interesse in agenda: nel Talk internazionale di apertura "Next Generation EU: the first accelerator towards Society 5.0?" in programma l'8 ottobre alle 11.30, il dibattito verterà sui trend di diffusione delle tecnologie innovative come IoT, 5G, AI, AR/VR in previsione dell'avvio, dal prossimo anno, di grandi progetti infrastrutturali finanziati anche da contributi europei come il Recovery Fund. Verranno commentati i risultati del sondaggio lanciato da Innovability per capire come il mondo tecnologico italiano si pone di fronte alle sfide poste dal Recovery Plan. Alla sessione parteciperanno Franco Accordino, Direttore dell'Unità "Investment in High-Capacity Networks" nella Commissione Europea e alcune imprenditrici di successo nel mondo tecnologico digitale, sia italiane che estere.

Due sono invece le sessioni Main previste per il giorno 22 ottobre: alla prima, alle 11:30 con focus sull'IoT, contribuirà IOT Analytics, società tedesca di ricerca specializzata nel settore dell'Internet delle cose, mostrando analisi e approfondimenti sui principali trend; alle 14:30 parleremo invece di sfide e opportunità del 5G con GSMA Intelligence, sezione dell'Associazione mondiale di operatori dedicata a studi ed analisi del settore.

Nelle Breakout Sessions del 28-29-30 ottobre approfondiremo quindi alcuni dei temi più importanti della trasformazione digitale nell'IoT: Data Analytics, Smart Factory, tecnologie Embedded, Cybersecurity, architetture Edge e nuovamente torneremo a parlare di 5G e connettività in generale.

Nell'ultima sessione di convegno, il 5 novembre, daremo la parola alle aziende utenti, che discuteranno in una tavola rotonda i progetti in corso e futuri, le aspettative tecnologiche e i business models adottati.

Per il mese di novembre, inoltre, sono previsti eventi dedicati, momenti di networking, close-up meeting e one-2-one meeting durante i quali i professionisti e le aziende partecipanti potranno approfondire i punti di comune interesse e presentare le proprie soluzioni innovative.

“Sta volgendo al termine un anno difficile, che ha messo a dura prova società ed economia ed è il momento di interrogarci sul 2021, che ci auguriamo di ripresa e sviluppo, trainato sia dalle aziende del ‘Made in Italy’ sia dall’arrivo dei Recovery Fund per progetti infrastrutturali”, dichiara Gianluigi Ferri, CEO Innovability e ideatore IOTHINGS. “Per capire le aspettative sul programma Next Generation Europe e sugli impatti concreti per le imprese innovative abbiamo realizzato nel mese di settembre la ‘Market Sentiment 2021 Survey’, indirizzata alle imprese della filiera IoT, i cui risultati verranno presentati e discussi nel talk di apertura insieme a un panel di imprenditrici di successo”.

Appuntamento quindi dall'8 ottobre con il primo appuntamento di IOTHINGS WORLD.

Per informazioni e per registrarsi: https://iothings.world/

Informazioni su INNOVABILITY:

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive”– in particolare M2M / Internet of Things, Robotics, Wearable e Wireless – e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati.

Social Media:

hashtag #iothingsworld

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/iothings-world/

Facebook: https://www.facebook.com/iothingsworld

Twitter: https://twitter.com/IoThings_World

Contatti:

http://www.innovability.eu/

email: Segreteria@innovability.it

Tel: +39 02 8715 6782