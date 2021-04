Questo martedì gli ambulanti di Milano in mattinata, per alcune ore, hanno occupato le vie intorno alla stazione Centrale, bloccando il traffico al grido di "rivolta, rivolta". Erano circa 300 e protestavano contro la disparità di trattamento subita a fronte dell'apertura di negozi e centri commerciali che operano al chiuso, mentre loro che lavorano all'aperto sono stati fermati... senza aver avuto un centesimo di aiuto.

Una protesta, quella degli ambulanti, che è stata replicata anche in Campania dove insieme agli operatori mercatali hanno bloccato l'autostrada Napoli-Roma all'altezza di Marcianise, causando oltre un chilometro di coda in entrambi i sensi di marcia.

Infine nel pomeriggio a Roma, di fronte a Montecitorio, si è svolta la protesta dei titolari di bar e ristoranti con scontri tra polizia e manifestanti, molti dei quali rigorosamente senza mascherina, che ha causato qualche ferito su entrambi i fronti.

A sostenere i manifestanti esponenti di Casapound, Forza Nuova, gli aderenti all'associazione "Io Apro" e alcuni parlamentari, tra cui Vittorio Sgarbi, leader del Movimento per il Rinascimento, che si è rivolto ai presenti con questi toni:

"È un governo di pazzi, che finge di lavorare e fa solo il vostro male… Tra i parlamentari io ho osato ribellarmi, qualcuno come me lo ha fatto. Gli altri sono traditori. ...Il giorno di Pasqua quando Cristo è risorto, tutti con le mascherine e tutti chiusi in casa. Ma Cristo non ha creato le mascherine, non sono nate attaccate al c… Chi porta la mascherina all'aperto è come uno che si fa una s... col preservativo.La cosa più importante è la libertà. Non ha senso il coprifuoco a Fossombrone. Dopo le 10 che c.... capita a Fossombrone. Cosa capita a Padula dopo le 10 di sera? ...Hanno immaginato un mondo in cui l'unica cosa buona è prenderlo nel c... a un metro di distanza. Il comandamento è tieni il metro. La logica di questo governo è inc...rvi".

Dopo il comizio di Sgarbi, riportano le agenzie, gli organizzatori hanno chiesto ai manifestanti di sfondare le transenne ed il cordone di polizia a protezione della sede della Camera. Da lì sono partiti gli scontri.

Oggi, nessun post pro baristi e ristoratori sui profili social di Salvini e Meloni, sempre pronti in passato a fare da megafono alle loro lamentele per essere stati penalizzati dalle norme anti-Covid.