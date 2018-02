Su GearBest è di nuovo disponibile lo ZUK Z2 ad un prezzo davvero interessante

Tutti volevano acquistarne uno perché lo Zuk Z2 utilizzava l'hardware migliore presente sul mercato in quel momento, e veniva proposto ad un prezzo da dispositivo di fascia bassa.

Dal 2016, anno in cui è arrivato sul mercato, lo Zuk Z2 è stato uno degli smartphone più ricercati dagli appassionati di tecnologia.

