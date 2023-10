Un tris di donne sul podio

Tanta attesa ha scandito il via alla partenza della seconda serata di finalissima per la categoria “New Voice” del Cantagiro 2023, gara disputata ieri sera presso il Teatro Comunale di Fiuggi. Sul palco numerosi artisti si sono dati battaglia a suon di “microfono e note” per conquistare il fatidico podio, che ha visto trionfare un tris di donne; prima classificata è la cantante abruzzese Angela Di Donato seguita pari merito da altre due artiste, al secondo posto, Nicole Fontana dal Piemonte e Arina Zidhova dall’Emilia Romagna.

Una conquista che pone le premesse per un futuro di voci tutte al femminile del nostro futuro panorama musicale. Tutte le interpretazioni sono state giudicate da una giuria di esperti che vede presenti i migliori professionisti del settore - discografici, autori, artisti, giornalisti, esperti di comunicazione il tutto per regalare oltre ad una serata di gran musica un ricordo e delle emozioni indimenticabili. La serata ha visto alla conduzione il duo I Lolli formato da Matteo Buselli e Alessandro Pepe, coppia ormai di casa al Cantagiro , pronti come sempre ad allietare con frizzante simpatia lo spettacolo.

La soddisfazione espressa dal Patron Enzo De Carlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni confermano il grande lavoro di selezione fatto nelle prime fasi, per portare in finale un livello di grande qualità ed anche brani inediti, che rappresentano sia per gli artisti che per gli autori un plus di qualità a beneficio di tutta la musica. Il Cantagiro è presente su tutti i principali Social che permettono di seguire la manifestazione grazie a video, post e reels sempre aggiornati.

