Palazzo Reale si è “arricchito” sempre più di opere d'arte. Non a caso la prestigiosa sede di Milano, ricercata sede per le celebrazioni dei matrimoni, è soprattutto uno dei più bei siti per ospitare grandi mostre. La “collezione” di maggior prestigio presente fino al 7 giugno 2020, per la prima volta allestita in Italia, in una mostra dedicata al più celebre pittore francese del Seicento e ai suoi rapporti con i grandi maestri del suo tempo, costituisce Un progetto per diversi aspetti complesso e particolare, insolito forse, per il numero di prestatori notevolmente alto, 28 da tre continenti. Per citarne alcuni: la National Gallery of Art diWashington D.C., il J. PaulGetty Museum di Los Angeles, il Musée des Beaux‐Arts di Nantes, il Musée Toulouse‐Lautrec diAlbi, e alcuni importanti musei italiani come la Galleria degli Uffizi, laPinacoteca Vaticana, la Galleria nazionale d’Arte Antica‐PalazzoBarberini....

Inaugurata il 7 febbraio, promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale e Mondo Mostre Skira, è a cura della Prof.ssa Francesca Cappelletti e di Thomas Clement Salomone. Il comitato scientifico composto da Pierre Rosenberg (già direttore del Louvre), Gail Feigenbaum (direttrice, Getty Research Institute), Annick Lemoine (direttore, Musée Cognacq‐Jay) esaltano maggiormente il fascino dell'evento .

Delle 40 opere indubbiamente attribuite a Georges de LaTour solo 15 sono esposte più una attribuita.

Nei siti “campeggia” un profondo contrasto tra i temi “diurni”, realisticamente aspri e brutali, che ci mostrano un'esistenza senza filtri, con volti segnati dalla povertà e dall'inesorabile trascorrere del tempo e i temi "notturni" con splendide figure illuminate dalla luce di una candela: modelli assorti, silenziosi, commoventi.

Impegnata, con parecchie citazioni letterarie e simboliche, un’opera indubbiamente di elevato profilo culturale, che induce riflessioni e con l'unico requisito richiesto, faccia pure ragionare.

Accompagna l’esposizione l’importante catalogo edito da Skira con saggi di Francesca Cappelletti, Pierre

Rosenberg, Jean‐Pierre Cuzin, Gail Feigenbaum, Dimitri Salmon, Gianni Papi, Rossella Vodret con Giorgio

Leone, Matteo Mancinelli, Manfredi Merluzzi, comprensivo delle schede delle opere molto approfondite

dal punto di vista critico e bibliografico e le relative immagini e seguito da una estesa bibliografia.

_©Georges de La Tour Maddalena penitente, 1635 - 1640 - Olio su tela 113 x 92,7 cm - National Gallery of Art, Washington D.C., Stati Uniti