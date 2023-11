Microsoft ha annunciato un importante cambiamento nel suo ecosistema di chatbot basati sull'intelligenza artificiale, con l'intento di semplificare l'esperienza degli utenti e rendere Copilot più accessibile a tutti.

Da oggi in poi, Bing Chat verrà ufficialmente rinominato Copilot. In aggiunta, Bing Chat Enterprise cambierà nome diventando Copilot Pro, mentre Microsoft 365 Copilot verrà ribattezzato Copilot for Microsoft 365, e Microsoft Sales Copilot si trasformerà in Copilot for Sales.

A partire dal 1 dicembre 2023, Copilot Pro sarà disponibile per gli abbonati a Microsoft 365 F3, E3, E5, Business Premium e Business Standard. Per gli altri utenti interessati ai vantaggi di Copilot Pro, sarà possibile ottenerlo al costo mensile di soli $5.

Copilot Pro offre tutti i vantaggi della versione standard di Copilot, ma con l'aggiunta di una protezione dei dati a fini commerciali, che garantisce che Microsoft non possa accedere o utilizzare i tuoi dati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale.

In risposta alle domande poste da Neowin sulla discontinuità del marchio Bing Chat, Microsoft ha sottolineato che Bing continuerà a essere un marchio rilevante e una tecnologia chiave che alimenta numerose esperienze di Copilot, rimanendo anche un leader nell'industria delle ricerche online.

Oltre ai nuovi nomi, Microsoft ha introdotto Copilot Studio e una versione basata su ruoli di Copilot for Service.

Copilot Studio consente ai clienti di connettere dati aggiuntivi utilizzando plugin predefiniti o personalizzati, di creare flussi di lavoro personalizzati e di gestire l'esperienza in tutta l'organizzazione attraverso strumenti IT dedicati.

Copilot for Microsoft 365 ha inoltre ricevuto una serie di nuove funzionalità per migliorare la produttività.

Ora è possibile personalizzare ulteriormente l'interfaccia con opzioni di visualizzazione dei dati e punti elenco al posto dei tradizionali paragrafi.

Copilot in Teams sarà in grado di rispondere alle domande relative alle riunioni senza conservare registrazioni delle interazioni una volta terminate.

Inoltre, Copilot in Outlook ti aiuterà a prepararti per le riunioni fornendo inviti, email correlate e documenti necessari, generando una sintesi sintetizzata. In aggiunta, creerà riassunti dei thread e estrarrà informazioni cruciali.

Copilot per altre applicazioni Office, come Word, Excel e PowerPoint, faciliterà la visualizzazione rapida delle modifiche apportate da altri collaboratori in documenti condivisi, offrendo approfondimenti più dettagliati ed estraendo dati direttamente dal Web in Excel, oltre a permettere la connessione alla libreria multimediale aziendale per migliorare le presentazioni in PowerPoint.

Tutti questi aggiornamenti promettono di rendere l'esperienza dell'utente più intuitiva e produttiva in tutta la suite di Microsoft Copilot.