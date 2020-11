Pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia popolare nel territorio comunale di proprietà o in disponibilità dello stesso e/o dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale approvato nell’aprile del 2017.

Per partecipare al bando di concorso, occorrerà presentare istanza entro e non oltre il 18 novembre 2020 utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Milazzo. Le domande di partecipazione al bando in locazione, presentate entro lo scorso 21 luglio, data d’iniziale scadenza del bando, restano valide.

Il bando è stato riaperto dopo un atto d’indirizzo agli uffici da parte del Sindaco Pippo Midili, il quale ha evidenziato come il precedente avviso, pubblicato la scorsa primavera in piena fase di lockdown, non avesse registrato, proprio per la particolarità del periodo, quella partecipazione, che ci si attendeva, alla luce anche dell’emergenza registratasi in città.

Il bando chiarisce i criteri d’assegnazione degli alloggi popolari, che di volta in volta si andranno a liberare e consente a tutti coloro, che posseggono i requisiti, di inserirsi in una graduatoria, che diventerà l’unica via d’accesso per ottenere la casa.