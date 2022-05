Mentre ogni weekend, ogni venerdì e sabato sera, il divertimento continua anche all'Hotel Costez di Cazzago (BS), in piena Franciacorta, che si balla al #Costez di Telgate (BG), grande disco che fa divertire ogni fine settimana ragazzi di una zona decisamente ampia (Bergamo, Brescia, bassa, valli...)?



La situazione, al #Costez, come l'Hotel Costez gestito da Paolo e Francesco Battaglia, ogni sera, è decisamente scatenata. Ed ogni dj set è accompagnato da show, performance e da un servizio a cinque stelle in grado di accontentare anche i più esigenti.



Venerdì 6 maggio in console il tema è decisamente all'altezza: in Green Room suonano Steven Nicola e About Gala, alla voce Paolo Q. Invece sabato 7 maggio in console tra gli altri arriva Giada Brincè (nella foto), Miss Colorado ed influencer da oltre 350.000 follower su Instagram che in console fa spettacolo prima ancora di mettere il primo disco. Con una party girl così il divertimento decolla senz'altro.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello



Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento

(seguendo tutte le modalità di legge previste)