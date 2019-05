Afghanistan, militari italiani donano medicinali all'Ospedale Civile di Herat

Farmaci e materiale sanitario sono stati donati dai militari della Cellula di Cooperazione Civile e Militare Italiana del Train Advise Assist Command West (TAAC-W) su base Brigata Aeromobile Friuli, provenienti dagli specialisti del Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza(TV) all'Ospedale Civile di Herat e al Dipartimento della Salute.

I medicinali provengono da diverse aziende farmaceutiche, sono stati raccolti e messi a disposizione dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus nell'ambito dell'accordo tra il COI (Comando Operativo di Vertice Interforze), l'Ordinariato Militare e la citata ONLUS, saranno destinati ad attività di supporto umanitario in Afghanistan, attraverso le quali verranno poi forniti gratuitamente alle popolazioni che vivono in condizioni disagiate e di povertà.

L'Accordo prevede che il materiale sanitario raccolto dalla ONLUS venga poi trasportato con velivoli militari nelle aree in cui operano le Forze Armate Italiane e che venga distribuito alla popolazione tramite le attività di Cooperazione Civile e Militare-CIMIC, una volta firmati accordi ed intese tra il personale militare e le autorità che rappresentano le comunità locali.

Gli advisors del contingente italiano inoltre la loro missione a supporto delle forze di sicurezza afgane: pianificano infatti numerosi corsi formativi a favore dell'Afghan National Army (ANA), ed il personale sanitario dell'ospedale da campo Role 2 all'interno della base italiana di Camp Arena, continua a fornire attività di addestramento, consulenza ed assistenza a favore di ufficiali ed infermieri afgani dell'Ospedale Militare del 207°Corpo d'Armata dell'ANA, di stanza a Camp Zafar.

E' grazie a questo impegno quotidiano dei militari italiani che la pace e la stabilità dell'Afghanistan non appaiono più come un miraggio, ma sono già realtà, una realtà di pace e di stabilità che si costruisce anche con semplici gesti come la donazione di medicinali all'Ospedale Civile di Herat.

la sottile linea rossa