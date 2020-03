Le rigide misure prese per contrastare il contagio da coronavirus hanno cambiato il volto della città di Hammamet.

Proibito uscire dal Comune di residenza, non più di tre persone in auto. La propria abitazione potrà essere lasciata solo per andare a fare la spesa, andare in farmacia o per motivi medici: esentate solo poche categorie di lavoratori.

Chi trasgredisce, rischia fino a sei mesi di prigione.