Sarri: l'allenatore nel pallone, se la prende con una giornalista

La denuncia dell'Ordine Giornalisti della Campania.

"Sei una donna, sei carina e per questi due motivi non ti mando a fare in c...".

Con queste eleganti parole l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha risposto domenica sera in conferenza stampa alla giornalista di Canale 21 Titti Improta che aveva chiesto se il pareggio contro l'Inter avesse compromesso le speranze di vincere lo scudetto.

"Una risposta sessista, inaccettabile" denuncia l'Ordine dei Giornalisti della Campania. "A telecamere spente - aggiunge Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine - Sarri si è poi scusato, ma rimane la gravità della sua risposta che segna non solo il gergo volgare dell'allenatore ma il suo disprezzo verso la stampa e verso le donne".

"Totale solidarietà alla collega Titti Improta, - continua Lucarelli - segretario dell'Ordine della Campania e presidente della commissione Pari opportunità, che sta ricevendo in queste ore messaggi e sostegno da tutta l'Italia".