Vacanze ad Hammamet

A Silvio Berlusconi la seconda piazza non gli va giù. Lui che per più di 20 anni ha guidato il centrodestra, adesso deve cedere il passo ad un Matteo Salvini qualunque, perché sarebbe "costui" il nuovo leader della coalizione di centrodestra. E a questo c'è pure da aggiungere l'imperativo no dei 5 Stelle a qualsiasi accordo con l'ex cavaliere per la formazione di un nuovo governo. E' possibile sbloccare la situazione attuale, considerando che il Pd, da parte sua, non avrebbe intenzione di accordarsi con i pentasellatti? Probabilmente sì, ma solo nel caso di un passo "di lato" da parte di Berlusconi che, vista anche l'età, potrebbe cogliere l'occasione per una meritata vacanza per quanto fatto finora... non in termini di risultati, ma in termini di impegno! Dove dovrebbe "rifugiarsi" Berlusconi? E perché non ad Hammamet... visto che ci è andato pure Bettino Craxi!