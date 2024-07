Con una lettera diffusa via social nel primo pomeriggio (ora di New York) il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa alle presidenziali del 5 novembre 2024.

"... Sebbene sia mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato",

ha scritto in una lettera pubblicata sul suo account X, dove ha reso noto che spiegherà compiutamente le ragioni di tale scelta in un discorso alla nazione che terrà in settimana.

Dopo aver cercato di difendere strenuamente la sua candidatura fino a sabato, evidentemente Biden si è lasciato convincere dai membri del suo partito che non avrebbe avuto chance di sconfiggere Donald Trump.

In una telefonata con la CNN pochi minuti dopo che il presidente in carica aveva annunciato il ritiro della sua candidatura, Trump ha descritto Biden come "il peggior presidente in assoluto nella storia del nostro Paese", aggiungendo che a suo parere gli sarà più facile sconfiggere la vicepresidente Kamala Harris rispetto a Biden.

Successivamente, il candidato repubblicano, sulla sua piattaforma social, Truth, ha scritto: "Il corrotto Joe Biden non era adatto a candidarsi alla presidenza e di certo non è adatto a ricoprire un incarico, e non lo è mai stato! Ha ottenuto la carica di Presidente solo grazie a bugie, fake news e senza uscire dal suo seminterrato. Tutti quelli che gli stavano intorno, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere Presidente, e non lo è stato. Soffriremo molto a causa della sua presidenza, ma rimedieremo molto rapidamente al danno che ha fatto. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!"

Da parte di Biden, poco dopo, sempre via social è arrivata la comunicazione in appoggio alla candidatura della vicepresidente Harris... anche per una questione pratica, potendo ereditare i fondi della campagna finora raccolti da Biden, cosa che non sarebbe stato possibile per un altro candidato.

"Cari democratici, ho deciso di non accettare la candidatura e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mia Vicepresidente. Ed è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Oggi voglio offrire il mio pieno supporto e appoggio a Kamala come candidata del nostro partito alle prossime presidenziali. Democratici, è tempo di unirci e battere Trump. Facciamolo".

In alcuni sondaggi di test, Kamala Harris avrebbe riscontrato un maggior favore rispetto a Trump... Nel suo messaggio, Biden la ringrazia per come ha svolto il ruolo di vicepresidente, ma nulla di più.

Questo è il testo, tradotto della lettera di Biden:

"Miei concittadini americani, negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come nazione. Oggi, l'America ha l'economia più forte al mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione del nostro paese, nella riduzione dei costi dei farmaci per gli anziani e nell'espansione dell'assistenza sanitaria accessibile a un numero record di americani.Abbiamo fornito cure urgentemente necessarie a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Abbiamo approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. Abbiamo nominato la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. E abbiamo approvato la legislazione climatica più significativa nella storia del mondo. L'America non è mai stata meglio posizionata per essere un paese leader di quanto lo sia oggi.So che nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia che si verifica una volta ogni secolo e la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo.È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E, mentre era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del paese che io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato.Parlerò alla nazione più dettagliatamente della mia decisione più tardi questa settimana. Per ora, lasciatemi esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto.Voglio ringraziare il Vicepresidente Kamala Harris per essere stata una straordinaria partner in tutto questo lavoro. E lasciatemi esprimere la mia sincera gratitudine al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me.Oggi credo in ciò in cui ho sempre creduto: che non c'è nulla che l'America non possa fare - quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che siamo gli Stati Uniti d'America".