Luca Fioretti quarto assoluto alla Granfondo Il Lombardia: "È stata dura"

Cantù. La terza edizione della Granfondo Il Lombardia, ha visto ai nastri di partenza oltre 2mila atleti. Il ben 50% dei partecipanti sono arrivati dall’estero, in particolare da Belgio, Olanda e dal Regno Unito.

Un grande evento, che si è svolto con partenza e arrivo a Cantù, la città del mobile.

Nel percorso unico di 112km e 1700 metri di dislivello, sono state affrontate le salite monumento con la scalata di punti classici come il Ghisallo e il Muro di Sormano, quest'ultimo con punte oltre il 27% di pendenza.

Quest'anno con il pettorale 107, è stato ospite, grazie a Rcs Group, chiudendo quarto assoluto nella generale all'arrivo,il campione del mondo in carica di Granfondo Luca Fioretti, oltre che recentissimo vincitore della Granfondo Tre Valli Varesine.



Questo il commento di di Fioretti a fine gara: “Temperature ridide oggi, gara davvero dura, il Muro di Sormano al 27% l'ho affrontato con il rapporto 39/25, duro oltre ogni limite, ma non da farmi mollare.

È lì che i primi due, sono volati verso il traguardo, poi dietro, abbiamo lottato per il terzo gradino del podio. Devo ringraziare in particolare Katerina Viglialoro del gruppo Rcs Active Team (organizzatore dell'evento), per l'invito, è stata una sensazione unica affrontare queste salite".



Prossimo appuntamento sabato 19 ottobre in Croazia, ad Umag per la Istria Granfondo Maratona Ciclistica internazionale.