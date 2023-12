Magnus Torque è lo pseudonimo di uno scrittore di mezza età che ha provato a coltivare la sua passione letteraria, senza affrettarsi troppo nella vita. Nato a Roma quarantacinque anni fa, dove vive e lavora attualmente nel settore farmaceutico, si dedica a studi scientifici fino a laurearsi alla Sapienza in Chimica.

Mantiene un interesse costante per la narrativa Fantasy e Fantascientifica, coltivata fin da giovane età. Non gli manca mai un buon libro nello zaino, letto in tutti i ritagli di tempo, specialmente sull’autobus che lo porta tutti giorni presso la facoltà dove studia. “Un mondo quasi umano” firmato appunto Magnus Torque rappresenta una perfetta unione tra high fantasy e sci-fi, dove magia, tecnologia, alieni e ambientazioni medievali collidono e si sposano, creando un romanzo fresco, nuovo e mai banale.

L'Agente Echo 13, la protagonista, verrà accompagnata da amici e alleati lungo un breve viaggio su Kelium tre che verrà attaccato da una violenta e pericolosa minaccia. Alcune creature dai raffinati poteri psichici e fisici, sono sbarcate su questo pianeta alla ricerca di qualcosa e sembrano intenzionate a compiere una strage.

Soltanto lei, l’Agente Echo 13, ha qualche possibilità di risolvere la situazione. Toccherà a voi scoprire come andrà a finire questa incredibile storia! Noi però vi consigliamo di ascoltare i meravigliosi Podcast su www.spreaker.com

Sul sito Sama edizioni invece vi aspetta l’altro libro di Magnus “La luce del monolite”, altra incredibile storia che vi trascinerà tra le pagine e vi lascerà senza parole.