Oggi ormai basta accendere la TV per rendersi conto che notizie di cronaca nera sono sempre più frequenti. Sono tante le domande che le persone con coscienza pulita si pongono. Ci si chiede come siano possibili certi efferati omicidi, stupri di gruppo, violenze di vario genere.. Purtroppo tanto frequenti sono questi accadimenti che gli studiosi ne hanno fatto una scienza: la criminologia.

I criminologi studiano proprio questi eventi che ci lasciano disorientati. I criminali agiscono a mente fredda e pianificando tutto oppure si tratta di lapsus che prendono improvvisamente? Ogni caso è singolare per cui non si può fare una teoria valida per tutte le casistiche. Comunque molto spesso difronte per esempio un femminicidio c'è un excursus di violenze che precedono il crimine più terribile.

Ci sono criminali che calcolano i loro movimenti, le loro procedure e questo ci lascia ancora più sbigottiti poiché come può una mente lucida essere tanto crudele e spietata? Non è facile rispondere a questa domanda, molti ci provano utilizzando gli studi dei criminologi.

La vita non è facile per nessuno ma uccidere è quanto di più spietato e basso possa compiere l'uomo. E' un'azione terribile che non può essere giustificata in nessuna circostanza. E' importante educare fin da bambini alla non violenza, alla compassione, alla pazienza, alle buone azioni. Nessun uomo dovrebbe scendere così in basso e nessun uomo merita una fine vittima di un omicidio. A volte è necessario un esame di coscienza e forse in TV potremmo sentire notizie più positive per sperare in un mondo migliore.

Che cosa studiano quindi i criminologi? Innanzitutto cercano di creare un identikit del criminale per capirne la personalità e il suo vissuto. Inoltre cercano di cogliere i più piccoli dettagli perché nulla venga lasciato al caso. Quindi si cerca di comprendere soprattutto quale può essere la causa di tanta crudeltà e si spera di poter prevenire certi episodi terribili.