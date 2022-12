Esiste un posto in natura dove si incontrano tre grandi mari? Non lo so, ma qui, proprio qui è capitato. Nasce così Lo sapevi donna… dalla forza di tre grandi donne e di tutte quelle che si sono unite nel viaggio.

Stella Maris Glowinski, Massofisioterapista Oncologica, ha scritto tanti articoli scientifici, ha incontrato molte donne e sentito mille storie nella sua lunga esperienza professionale. Ogni giorno l’amore per la sua professione e per le donne che incontrava cresceva sempre più insieme alla consapevolezza che la maggior parte di loro non conoscevano gli effetti post operatori del cancro al seno.

Djkadja Paes, Presidente di Zittocancro, ha trasformato la sua avventura sulla strada del cancro al seno, il più temibile, il più pericoloso: il triplo negativo metastatico, in un urlo di speranza: Zittocancro, che abbiamo tanto da fare! Il suo gesto ha raggiunto attori, attrici, cantanti, calciatori, gente dello spettacolo ma soprattutto tantissime persone comuni ed è diventato un movimento che esprime un unico desiderio: continuare a vivere! Nasce così l’Associazione che prende per mano le donne ammalate di cancro al seno e le fa sorridere ancora. Ma non solo loro, ogni persona chiamata a camminare strade difficili ritrova in Zittocancro il sorriso. Nasce così un’intesa d’amore tra me, Luisanda Dell’Aria, e Djkadja Paes.

Lei inizia a regalare i miei segnalibro ai suoi mercatini di beneficienza per far conoscere Abbi Cura Di Te e aiutarmi a far sapere a tutte le donne che esiste il cancro all’ovaio e a cosa devono stare attente. Abbi Cura Di Te è diventato anche un suo obiettivo!

Un’idea e mille pensieri scalpitano sempre nella mente di Djka. La danza suona la stessa musica del sogno nel cassetto di Stella Maris: scrivere un opuscolo, con tutti i suoi articoli scientifici, che possa essere d’aiuto alle donne per affrontare il post operatorio cancro al seno. Djka conosce molto bene cosa significa, se non avesse avuto la fortuna di incontrare Stella Maris la sua vita sarebbe stata più complicata. La loro amicizia è diventata sodalizio. L’idea di creare un opuscolo per aiutare le donne le galvanizza ma serve una penna, una penna che sappia parlare alle donne e raccontare loro che possono tornare e restare quelle che sono se stanno attente, se hanno cura di loro, se sanno riconoscere i segnali, se sanno ascoltare il loro corpo. L’occasione per coinvolgermi è la presentazione del Calendario Ziccocancro 2022, a dicembre scorso. Djka mi presenta Stella Maris e i tre mari si uniscono.

La penna, la metafora della mia vita, mi accompagna in su e in giù per le colline che disegnano la nostra vita. Uscendo dagli schemi medici e abbracciando quella medicina narrativa che accarezza e consola nell’affrontare anche il più temibile dei problemi, prendo per mano il progetto. È bellissimo! E poi aiutare le persone è totalizzante.

Il materiale di Stella Maris è molto e può davvero essere d’aiuto a tantissime donne. lo studio, lo organizzo, accenno le prime righe e si parte. Dieci mesi di intenso lavoro ma davvero, davvero ne valeva la pena: Lo Sapevi Donna… è pubblico!

Due sogni sono stati realizzati: poter insegnare a tutte le donne ad affrontare il post operatorio cancro al seno: il sogno di Stella Maris e Djkadja Paes; far correre la mia penna sul foglio bianco per le donne, con le donne: il mio sogno. E noi autrici, inoltre, abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi all’Associazione Zittocancro… perché noi, non siamo la nostra malattia!

Dedicato a tutte le donne che hanno avuto la sfortuna di incontrare il cancro al seno!

Ora su Amazon: www.amazon.it/sapevi-donna-Stella-Maris-Glowinski/dp/B0BMSZLCPG/