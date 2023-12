Il Sindaco Pippo Midili ha presenziato questa mattina al sit-in pacifico davanti al Palazzo municipale, promosso dai genitori della Scuola Media “Garibaldi” per contestare la decisione della Regione di accorpare l’Istituto Comprensivo primo col secondo.

Alla base della protesta il ruolo, che la scuola riveste sul territorio, essendo tra l’altro sede dell’Osservatorio contro la dispersione scolastica.

“Ritengo che ancora ci siano i presupposti per tornare indietro ed evitare la perdita di autonomia di un Istituto storico, come è la Garibaldi. – ha detto il Sindaco Midili - L’osservatorio ha bisogno di esistere, perché è una loro e una nostra peculiarità cittadina, indispensabile in un momento, in cui si parla tanto di dispersione scolastica e di povertà culturale”.

Adesso si punta alla proroga al 31 dicembre, concessa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, un tempo che dovrebbe essere sufficiente a rivalutare i numeri, valutare la situazione in maniera più approfondita e capire se “qualcosa sia sfuggita, o se sono state valutate attentamente tutte le variabili” dicono i genitori.