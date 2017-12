Tanti auguri di Buon Natale in poesia

24/12/2017 20:30 - Anche quest’anno il “nostro” Roberto Allegri ci regala una poesia inedita per augurarvi un Sereno e Felice Natale Un bacio da lassù La neve, il cielo che cade, anche su di me che non ho nulla. Queste… (Volontari Lourdes)