Boris Johnson e Jeremy Hunt si contenderanno la leadership dei conservatori

E alla fine ne rimasero due, così come prevede il regolamento del partito. Pertanto, gli iscritti al partito Tory potranno scegliere il loro prossimo leader, che teoricamente dovrebbe diventare anche premier del prossimo governo in sostituzione di quello dimissionario guidato da Theresa May, tra Jeremy Hunt e Boris Johnson.

Jeremy Hunt, in Parlamento dal 2005 in rappresentanza del South West Surrey è attualmente Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth.

Boris Johnson, ex sindaco di Londra per due mandati, dal 2008 al 2016, dal 13 luglio 2016 fino a luglio 2018 aveva ricoperto, sempre nel Governo May, lo stesso incarico del suo avversario.

Nell'ultimo ballottaggio odierno, che ha portato a questo risultato, i candidati rimasti erano tre. Ad essere eliminato è stato Michael Gove, che dal 9 maggio 2015 al 13 luglio 2016 aveva ricoperto l'incarico di Lord cancelliere e Segretario di Stato per la giustizia nel Governo Cameron.

Boris Johnson ha ottenuto il voto di 160 dei 313 parlamentari conservatori, mentre 77 sono stati i Voti raccolti da Hunt che si è imposto su Gove (75) per soli due voti.

Gli iscritti del partito Tory che saranno chiamati, via posta, a scegliere tra Johnson ed Hunt sono circa 160.000. Chi tra i due sarà il vincitore verrà comunicato nella settimana del 22 luglio.



Boris Johnson ha dichiarato di essere "profondamente onorato" di aver ottenuto il sostegno di oltre la metà di tutti i parlamentari conservatori.





I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 20, 2019



Da parte sua, Jeremy Hunt, pur ammettendo che Johnson in questo momento sia il favorito, non si sente sconfitto in partenza, perché in politica le sorprese non mancano come è successo oggi! Infatti, in una precedente votazione, Gove (poi sconfitto) era risultato secondo dopo Johnson.