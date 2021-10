LATINA – Prende il via la CSC Padel Academy, una vera scuola di sport sostenuta e supervisionata da veri campioni, i migliori giocatori e maestri in Italia al servizio della comunità pontina. Si tratta di una delle iniziative più importanti promosse da CSC - Città Sport Cultura nella Provincia di Latina, incentrato sulla formazione e sull’educazione culturale e sportiva di tutti gli appassionati di questo sport.

Il progetto Academy per la stagione 2021/22, che ha come obiettivo quello di divulgare una determinata metodologia legata al padel della Provincia di Latina, nasce su questo stesso territorio per rispondere alla grande richiesta esistente.

La CSC Padel Academy, diretta da maestri e campioni di fama nazionale come Saverio Palmieri (CC Aniene RM) n.11 in Italia e telecronista esclusivo Sky per il Padel, è supervisionata da maestri e giocatori professionisti come Michele Bruno (CC Aniene RM) n.3 in Italia e membro della nazionale italiana, Daniele Cattaneo (Get Fit MI) attuale n. 7 della classifica italiana già n.1 nel 2019 e membro della nazionale italiana, Giorgia Marchetti (CC Aniene RM) attuale n.88 della classifica World Padel Tour e membro della nazionale Italiana, Gianmarco Toccini (CC Aniene RM) attuale 2.1 classifica italiana ed ex n.1 campione d’italia, Maurizio Serafino (Village IM) attuale 2.1 classifica italiana ed ex n.1 campione d'Italia. Insomma, una vera sfilata di stelle, anzi di “galattici”.

L'Academy sarà presente in tutti i circoli affiliati che ne faranno richiesta, per migliorare il livello di gioco, il livello organizzativo ed ampliare i servizi già offerti. Ad oggi i circoli affiliati a CSC sono: Latina Padel Club, GR Padel Indoor, Agora Padel, We Padel , Steve Jobs Padel Club, Tecariba Padel , Kirkos Sabaudia, Terracina Padel Club.

“La finalità di tutto il Team creato e voluto da Città Sport Cultura - dichiara Stefano Pedrizzi Segretario Generale di CSC - è quella di selezionare i giovani con potenziali che giocano nei vari circoli per trasmettere metodi e motivazioni vincenti ed allo stesso tempo coltivare la loro passione per vederli un giorno in competizioni nazionali ed internazionali; aumentare il prestigio dei circoli affiliati attraverso gli insegnamenti delle metodologie della nostra Academy ottimizzando la preparazione e competenza dei maestri locali; dare a tutti la possibilità di organizzare con veri campioni lezioni singole e di gruppo, clinic e masterclass periodiche, partite ed esibizioni dimostrative promozionali oltre ai corsi di training avanzati”.

Gli sponsor ed i Partners promotori dell’Academy sono: Autoeuropa, Gruppo Ecoliri, Hygenia, Oasi di Kufra, Sport 85, Bullpadel.

La supervisione del progetto è affidata interamente a CSC - Città Sport Cultura.

Tutte le info su www.cittasportcultura.it o su tutti i canali social Instagram e Facebook all’indirizzo @cittasportcultura