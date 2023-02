Una notizia che molti non vedevano l’ora di sentire, dopo un periodo di pausa, il gruppo musicale La Differenza annuncia che quest’anno sarà in tour nelle più belle piazze d’Italia

La notizia è diventata virale e sta girando sui social e sul web: La Differenza, il gruppo musicale Vastese, finalista a Sanremo 2005, che ci ha fatto sognare negli anni 2000 finalmente ha annunciato il loro tanto atteso tour estivo! Quest'anno, i fan della band potranno cantare e ballare i loro brani preferiti dal vivo nelle piazze più belle e suggestive del nostro paese.

La Differenza e un gruppo pop-rock formatosi a Vasto, alla ribalta nel 2005 per essersi classificato al secondo posto al festival di Sanremo con il brano “Che Farò”. Successivamente una serie di successi come “Disincantatamente”, “In un istante” e diversi altri li portano a calcare palchi di prestigio come quello di radio RTL 102.5, Amici di Maria de Filippi, Top of The Pops oltre a collaborazioni con prestigiosi artisti di calibro nazionale come Edoardo Bennato con il quale nel 2017 pubblicano il brano “Tira a Campare”.

Sarà questo l’anno delle reunion e dei ritorni? In questi giorni alla più importante Kermesse della musica Italiana abbiamo potuto ammirare il ritorno di Paola & Chiara e la reunion degli Articolo 31, oggi La Differenza annuncia il tour di concerti, abbiamo la conferma: la musica di una volta sta tornando!

“Non possiamo essere che stracontenti ed emozionati, stiamo preparando uno spettacolo pieno di sorprese per non deludere i nostri fan, omaggeremo cantautori ed artisti che hanno fatto la storia della musica del nostro paese ma che sono tutt’oggi attuali e saranno per sempre intramontabili, oltre ai nostri più famosi brani ed altre sorprese che non posso svelare”, spiega Fabio Falcone, fontman del gruppo ai nostri microfoni.

Il tour estivo di La Differenza toccherà le città più importanti d'Italia, offrendo ai fan la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile. Il tour partirà a Maggio e si svolgerà in suggestive location all'aperto.

Dall’entusiasmo dei fan sembrerebbe che il tour estivo di La Differenza sia tra gli eventi musicali più attesi dell'anno. Non vediamo l’ora di assistere ai concerti di questa band straordinaria e di godere della loro musica dal vivo.