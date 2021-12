Venerdì mattina, le autorità italiane hanno assegnato alla nave Sea-Watch 3 il porto di Pozzallo come porto sicuro per sbarcare le 440 persone a bordo ormai da una settimana, salvate in cinque diverse missioni compiute in tre giorni.

Sei persone erano state evacuate alcuni giorni fa per ragioni sanitarie.

Ospitate sulla nave ci sono 116 donne, di cui cinque incinte, e moltissimi bambini: addirittura 209. Si tratta di 35 minori accompagnati con un'età che varia tra le 2 settimane e i 4 anni; 7 hanno tra i 5 e i 12 anni e 167 sono senza genitori o accompagnatori. Una bambina viaggia accompagnata dalla sorella che ha tra i16 anni e i 17 anni.