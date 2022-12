Il mio nome è Natallia, cognome Pachabut.

Sono nata il 23 aprile 1983 in una piccola cittadina della Bielorussia, dove mi sono diplomata e specializzata in pianoforte c/o l'istituto musicale n.2 con il massimo dei voti.

Con la musica sono legata sin da piccola, infatti ricordo che mi divertiva moltissimo fare improvvisazioni musicali.

A scuola ho partecipato a concerti di canto nei vari cori.

In seguito anche durante la mia Università di psicologia ho avuto l’opportunità di partecipare a vari concorsi musicali.

Dopo l’Università mi sono transferita in Russia e dopo di che in Italia a Milano dove solo dopo aver iniziato studiare la lingua italiana ho composto i primi testi poetici e di ninna nanna.

Nella primavera del 2018 a Milano ho iniziato la mia nuova vita musicale con piccoli brani e canzoni italiane.

Dal 2019 al 2020 ho continuato a studiare la musica da autodidatta.

Invece nell’autunno 2021 è iniziata la mia vera attività musicale con il mio nuovo brano “World’s of love”.

Nel dicembre 2021 sempre a Milano ho partecipato alle lezioni del “WAVE PRODUCTION ACADEMY”, corso “360 GRADI”. Il corso include produzione musicale, business della musica e varie creazioni artistiche.

Da Febbraio 2022 ho iniziato a partecipare ai concorsi musicali con le mie canzoni inedite (piano e voce):

Videofestival Live a Milano Marittima

Milano Sing Gala Produzione E.D.M.

Tour Music Festival con partecipazione nel “Music Camp” e audizioni per il concorso internazionale.

“Una voce per San Marino” Eurovision contest casting a San Marino 30 ottobre.

Song festival 2 mari a Taranto con il Premio per la categoria Critica e per il Premio Campus “I giardini della musica”.



Mi pare che sia arrivato il momento che quando ho qualcosa da dire lo faccio tramite le mie canzoni.

In futuro mi piacerebbe conciliare la mia vita con la carriera artistica e scoprire le mie opportunità creative.

Ho scelto l'Italia, perché sono sempre stata appassionata alla cultura italiana e agli eventi di alta moda.

In futuro mi piacerebbe anche creare vari brani con la danza e lavorare a livello internazionale con la musica.