La polemica dei leghisti contro Bartolomeo Sorge

Bartolomeo Sorge è un sacerdote gesuita, teologo e politologo, direttore de La Civiltà Cattolica dagli anni 70 fino alla metà degli anni 80, che da sempre si è dedicato a definire quali dovessero essere i confini dell'impegno, in senso democratico, dei cristiani nella politica.

Seppur novantenne, è in ogni caso un rappresentante di prestigio, dal punto di vista politico e intellettuale della cultura del nostro Paese.

Qualche giorno fa Bartolomeo Sorge ha scritto questo tweet, illustrando un'evidenza che è sotto gli occhi di tutti a commento del risultato elettorale delle europee...

L’Italia è leghista, non più cristiana. Il leghista dice: “prima gli italiani “; il Cristiano: “prima gli scartati”. Né basta baciare in pubblico Gesù; l’ha già fatto anche Giuda. — Bartolomeo Sorge (@BartolomeoSorg1) May 27, 2019



I soldati del capitano della Ghisolfa venuti a conoscenza dell'ardimento di tale affermazione hanno subito allertato il loro duce che prontamente ha sentenziato il reprobo gesuita in questo modo, come merita, con una giusta dose di olio di ricino social...

Lasciando da parte il grottesco vittimismo di uno che si proccupa della scomunica quando non è in grado di distinguere una chiesa da una discoteca, di questa vicenda fa sorridere soprattutto l'elenco di stupidaggini che i seguaci del ministro dell'insulto e dell'odio hanno ritenuto dover postare a supporto del loro nume tutelare, caratterizzate da offese tanto becere da sconfinare nell'assurdo.



Alcuni esempi:

Samanta Nicoli

Carissimo teologo,il cristianesimo che proponete voi e' imbevuto di tutte le religioni ,specialmente di Islam , ma il popolo italiano vi ha dato un grande insegnamento, noi vogliamo il Gesu' vero, quel Gesu' che fa di un grandissimo peccatore un grande santo,quel Gesu' che viene chiamato vero Dio, vero uomo, non il Gesu' che proponete voi, falsificato, un giorno buddista un giorno ateo un giorno islamico un giorno tiepido un giorno buonista un giorno immigrato, un giorno clandestino,....Noi cattolici leghisti diciamo no all'islamizzazione dell'Italia e questa e' la piu' grande testimonianza di fede che si possa fare. Voi che spalancate le porte alla menzogna e perseguitate chi innalza il vero Dio ,vergognatevi! Salvini essendo Battezzato puo' e deve annunciare Cristo!

Milena D'Argenio

Da che pulpito parte la predica! Avete fatto leggere il corano nelle chiese, avete elogiato la bonino che ha fatto miglioni di stragi di bambini abortiti IPOCRITIIIIIII

Michele Tarantino

Però che fantasia questi pseudo teologi, dovrebbero preoccuparsi molto più della perdita della fede cristiana nel mondo per colpa delle loro azioni e dei loro pensieri, in un mondo sempre più islamizzato e dove i cristiani vengono ancora perseguitati e decapitati

Alessio Denasa

Grazie al suo papa l'Italia rischia di diventare mussulmana tra qualche anno!!!

Valentina Petrea

Preti pedofili,preti ricchi da far schifo,preti politicizzati ed assetati di potere....ma che vergogna sig.Sorge!

Serena Mazzacurati

Non dargli retta capitano questi sono finti teologi. Io sono cristiana e sono fiera di essere leghista! Avanti tutta

Gina Tassone

Veramente i Giuda si trovano al vaticano ... - grande capitano noi siamo cristiani veri e questo infastidisce gli anticristo sparsi sul suolo di Pietro - ti vogliamo bene e baciamo il crocifisso quando vogliamo



E così via... dopo aver preso atto di questo florilegio di dichiarazioni è impossibile non chiedersi se siano frutto di cretinismo endemico o di totale ignoranza... oppure di entrambi i fattori! Quel che però è certo, è solo a gente simile che si può rivolgere uno come Salvini per ottener il proprio consenso, perché solo da gente simile può venir votato.