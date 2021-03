L'Appello Internazionale ai "leaders" di Extinction Rebellion ("XR") e di Fridays For Future ("fff") giunge dopo un'attenta osservazione delle documentazioni presenti nei siti ufficiali dove emerge un curioso quanto emblematico silenzio TOTALE in materia di energia nucleare a qualsiasi livello.

Anche sui canali 'social' sui gruppi di dibattito (ufficiali o meno ufficiali che siano) il "tema del nucleare" è praticamente il grande assente così come spicca la totale assenza su qualsiasi manifestazione e/o Ricorrenza (come ad esempio il recente anniversario di Fukushima o i Chernobyl Day. NON una parola, NON un solo riferimento.

RNA fa notare che sui canali social i gruppi di dibattito delle organizzazioni in questione sono paradossalmente infestati da troll pronti ad intervenire su chiunque dovesse permettersi qualsiasi riferimento ostile al nucleare con la loro propaganda pseudo scientista intrisa di argomentazioni trite e ritrite dal secolo scorso e tese a spacciare il nucleare come "soluzione verde" per il clima e, addirittura, "pacifista". E cosa ancora più grave ciò avviene nel silenzio o con l'esplicita complicità degli amministratori di tali spazi.

L'Appello è in inglese e pur ricorrendo alla piattaforma "Change.org" si nota subito che non è una vera e propria petizione solitamente indirizzata ad istituzioni e governanti ma è un vero e proprio documento politico.

Nello scorso Settembre BBC e Telegraph hanno portato alla luce un problema ai vertici di Extinction Rebellion, proprio in materia di nucleare, ignorato od eluso totalmente dalla base militante e su cui TUTTE le figure leader dei due movimenti hanno preferito "glissare" in modo quantomeno osceno:

Extinction Rebellion: Nuclear power 'only option' says former spokeswoman

Alla luce di questa posizione, indiscutibilmente AMBIGUA, dei due movimenti, RNA invita i loro leaders ad uscire una volta per tutte allo scoperto poiché il "silenzio tattico" oltre che rappresentare un ERRORE è anche manifestazione evidente di scarsa trasparenza e di opportunismo politico.



"PLEASE SAY SOMETHING ABOUT NUCLEAR!" è il titolo dell'appello che RNA sta diffondendo in queste ore e che mira a farne priorità attentiva in occasione del prossimo Chernobyl Day.