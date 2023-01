Oltre 100.000 spettatori per la prima puntata di "Business Maker", la nuova web serie di GiampyTek, youtuber siciliano da 2 Milioni di iscritti che ha cominciato il suo percorso sul web 13 anni fa trasmettendo le sue passioni per i videogiochi e la tecnologia.

La serie è supportata da Manfredi Simonetti, produttore e creator in ambito musicale e non solo, e ATOM SRLS, società specializzata nella produzione musicale, pubblicitaria e di contenuti per il web.

L'incipit è semplice: dimostrare come due ragazzi, partendo da un budget comune limitato, possano far accrescere le loro risorse. Come?

Attraverso diversi metodi innovativi che, lungo il corso delle puntate, saranno sempre diversi e, si spera, proficui.

Già dalla prima puntata ne viene utilizzato uno chiaro e alla portata di tutti: far registrare amici e parenti su alcune piattaforme in forma gratuita per ricevere in cambio delle percentuali in denaro.

L'obiettivo dunque è quello di "fare soldi" ma con alcune limitazioni: non possono usare la loro immagine e i loro canali social, i conti bancari e i mezzi di trasporto personali.

Tutto quello che vorranno pagare sarà fatto esclusivamente con i soldi ricavati dalle varie operazioni effettuate nella serie.

Puntata dopo puntata, nell'arco di 4 settimane, scandite da diversi briefing, i nostri business makers cercheranno di creare un metodo di guadagno alternativo, sostenuti da diversi sponsor come KePalle e Giscal... riusciranno nell’impresa?



Prima puntata qui:

https://youtu.be/AcUWqoyFbgU