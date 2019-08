Giappone: per le Olimpiadi di Tokyo 2020 medaglie "green"

Il Giappone si prepara al grande evento delle Olimpiadi Tokyo 2020 e lo fa in versione "green".

Da anni il CIO si occupa di organizzare Olimpiadi sempre più attente all'ecologia e al benessere dell'ambiente.

Tokyo 2020 non sarà da meno in fatto di "green", a partire dalle medaglie.

Infatti, gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 hanno fatto sapere che le medaglie per i vincitori delle gare saranno realizzate con rifiuti elettronici, quelli generati con da apparecchiature IT come smartphone, laptop, computer e simili... non più utilizzati e gettati nell'immondizia.

Allo scopo, sono state 47.488 le tonnellate di dispositivi informatici ricevuti dai comuni, da cui si prevede di ricavare 30 kg di oro, oltre 4mila di argento e 2.700 di bronzo.

Mentre ai Giochi di Rio, il totale delle medaglie riciclate era del 30%, Tokyo 2020 vuole portare tale percentuale al 100%. Ad oggi, si è raccolto il 90% dell'oro e l'85% dell'argento necessari per quelle medaglie.