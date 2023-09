Dopo i principali festival che precedono l’Awards Season, è il momento di stilare una primissima graduatoria sui registi che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Best Director.

Tra i competitors di quest'anno spicca l'attesa sfida tra Christopher Nolan (Oppenheimer) e Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) a cui si unisce il regista vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Yorgos Lanthimos per Povere Creature!.

Dietro di loro il regista britannico Jonathan Glazer per The Zone of Interest, dato come favorito per la categoria Miglior film internazionale. Lo inseguono nella gara per la nomination Justine Triet, Greta Gerwig, Celine Song e tanti altri.