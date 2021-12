Alessandro Marro è un amante dell’arte, della moda e del bello, concetti che mixa all’interno dei suoi ristoranti, Marro Garden Fisheria -via Valleambrosia 3 Assago - MI- e Ristorante Marro - Via Cassino Scanasio, 13, Rozzano MI-, il primo specializzato in pesce e il secondo in carne e pizza, ed è sempre attento alle ultime tendenze, soprattutto in una città come Milano, antesignana di tutto quello che avrà successo nel settore della nightlife.

Viaggia molto e proprio dai suoi viaggi ha tratto ispirazione per una delle novità della stagione che ha appena finito di realizzare, solo in uno dei suoi ristoranti, da Marro Garden Fisheria, alcuni igloo in alluminio e pvc, all’interno dei quali si può mangiare in tranquillità e sicurezza, in linea anche con le norme anti Covid.

Sono 5, gli igloo, di diverse dimensioni; all’interno possono stare 8 persone. L’igloo è riscaldato e si puo’ pranzare e/o cenare nell’elegante giardino d’inverno, dove, grazie al suo team e ad alcuni professionisti del design, ha fatto realizzare un ambiente Winter Chic. I clienti trovano sulle sedie anche morbide copertine con pelo cruelty free e si siedono a tavoli con stili e mise en place diversi secondo l’igloo, come quello trendy chic, natalizio, o romantico, solo per fare qualche esempio.

Finalmente siamo in piena e reale ripartenza, bisogna continuare ad emozionare il pubblico e i clienti, con un mix di cultura culinaria e design, come è nello stile di Marro.

Nel suo concept, andare al ristorante è una experience a contatto con sapori della tradizione italiana e internazionale; grande la ricerca, mentre viaggi, vacanze, sono, per lui, e sempre spunti per rivisitare situazioni diverse, esperienze da modellare, poi sul suo format.