Il Crotone fa sul serio e centra il settimo risultato utile consecutivo. Prova di forza impressionante in quel di Latina per gli uomini di Longo: quattro reti e tanto spettacolo, in una sfida a senso unico dal primo all'ultimo minuto.

A segno i quattro tenori offensivi dello scacchiere tattico dell'ex tecnico del Picerno. Crotone a soli 3 punti dal terzo posto, mentre il ritardo dalla vetta è di 8 lunghezze.