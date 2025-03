L’album dei Melty Groove è una fusione perfetta di energia, groove e messaggi di libertà che vanno oltre la musica.

Con Free Hands, i Melty Groove ci offrono un album che è tanto un’esplosione di energia quanto una riflessione sulla libertà, sia musicale che personale. La band dimostra una grande capacità di mescolare suoni e stili diversi, ma senza mai perdere la propria identità. Ogni traccia dell'album è un’esperienza unica, che unisce groove travolgenti a messaggi di auto-espressione e indipendenza.

I Melty Groove nascono nel 2020 a Torino dall’incontro tra Edoardo Luparello, batterista, ed Alice Costa, bassista e cantante. La formazione viene subito completata con l’inserimento del tastierista Carlo Peluso, musicista salentino.

Apprezzati soprattutto per i loro spettacoli live, sempre energici e coinvolgenti, i Melty Groove hanno suonato in tutto il Piemonte e svariate volte in Svizzera e in Francia. Il loro stile mette le radici nel rifacimento di grandi classici Soul e Funk rivestendoli con sonorità moderne ed aggiungendo una buona dose di improvvisazione jazz e assoli scat.

