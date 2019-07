Michael Collins ritorna dopo 50 anni alla piattaforma di lancio da dove partì la missione Apollo 11

Questo martedì Michael Collins è tornato al Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida, da dove 50 anni fa, alle 9:32 del mattino del 16 luglio 1969, fu lanciato il razzo Saturno V che mise in orbita la navicella Apollo 11, nella missione che portò il primo uomo sulla luna.

Insieme a Collins, facevano parte della missione anche Neil Armstrong, deceduto nel 2012, e Buzz Aldrin, che però ha deciso di non celebrare l'evento a differenza del suo collega.

Collins rimase a bordo dell'Apollo 11 in orbita intorno alla Luna, mentre Aldrin e Armstrong atterrarono sul satellite con il modulo lunare Eagle. Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla luna.

È stata "una sensazione meravigliosa essere tornato", ha detto l'88enne Collins in un'intervista alla tv della NASA.





LIVE NOW: Tune in to hear from #Apollo11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy's Launch Pad 39A on our #Apollo50th journey to walk on the Moon: https://t.co/oAs1n8DQoc