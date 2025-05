Il conclave, momento sacro e solenne della Chiesa cattolica, è spesso idealizzato come un evento guidato unicamente dalla preghiera e dallo Spirito Santo. Eppure, dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, si muovono anche dinamiche molto umane, fatte di strategie, sospetti e manovre degne della politica più spietata. Il testo da cui partiamo svela una realtà poco raccontata ma fondamentale per comprendere cosa accade davvero quando i cardinali si riuniscono per eleggere un nuovo papa.

L’urgenza di raggiungere un accordo rapidamente non è solo una questione di efficienza: è una necessità per evitare che il caos e le divisioni interne prendano il sopravvento. Paradossalmente, tra porporati che si conoscono poco, l’armonia è più facile da mantenere. Come in certe famiglie dove è meglio non farsi troppe domande, anche tra cardinali vale il principio della discrezione come metodo di sopravvivenza. Ma quando le congregazioni si allungano e la convergenza su un candidato tarda ad arrivare, ecco emergere i giochi di potere.

Uno degli espedienti più discussi è quello della doppia scheda. Ogni cardinale riceve più fogli di voto, ufficialmente per correggere eventuali errori. Tuttavia, questa prassi si presta a un uso tattico: basta inserire due schede anziché una per invalidare l’intera votazione. Il trucco è semplice, ma efficace. L’obiettivo non è tanto sabotare il processo quanto mappare gli schieramenti: capire chi vota chi, chi ha davvero i numeri, e chi può essere il compromesso accettabile. È un modo per sondare le acque senza scoprirsi troppo presto.

Nulla di ufficiale rimane: tutto viene bruciato nella famosa stufa, come previsto. Ma nel frattempo, si sono già stretti accordi, si sono già delineate alleanze. Si tratta di un passaggio non dichiarato ma determinante, che serve a costruire il consenso necessario per le votazioni successive. In pratica, si usa una votazione “truccata” per preparare quella vera, in cui i numeri iniziano a diventare solidi e il nome del futuro papa comincia a prendere forma.

Questo sistema non è nuovo: è stato già utilizzato in passato con risultati concreti. Non è uno scandalo né un sacrilegio, ma la dimostrazione che anche nei luoghi più sacri la logica del potere ha il suo spazio. Non si tratta di negare la fede dei cardinali, ma di riconoscere che, come ogni elezione, anche quella papale è fatta di equilibri, pressioni e strategie. E che, per quanto si invochi lo Spirito Santo, spesso è la mano dell’uomo a preparargli la strada.





Fonte: Lettera43