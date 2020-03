00:00 Incredibile l’intervista del premier Conte a Repubblica… si crede Churchill.

02:40 I retroscena parlano di Guido Bertolaso come commissario per l’emergenza…

03:00 Conte come Badoglio, scrive Sallusti su Il Giornale.

03:40 Un anestesista di Bergamo spiega cosa sta succedendo…

04:20 Le tre bufale sul coronavirus raccontate da Luca Ricolfi sul Messaggero.

05:00 L’appello dell’Unhc sulla crisi umanitaria siriana.

Questi sono gli ultimi... non c'è altro ingrediente più recente nell'ultima zuppa offerta da Nicola Porro ai suoi lettori. Motivo? Il giornalista Mediaset, noto soprattutto per la sua abilità nell'andare dove tira il vento, ha fatto sapere di aver contratto il coronavirus.







In seguito a ciò la trasmissione da lui condotta, Quarta Repubblica su Rete 4, è stata sospesa, perché anche tutta la redazione è stata costretta ad andare in quarantena.

E gli ospiti che hanno partecipato alle precedenti puntate? Probabilmente, tanto sereni non saranno.