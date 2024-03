Alle prime ore di martedì, la città di Baltimora è stata protagonista di un evento catastrofico. Il Francis Scott Key Bridge, uno dei ponti più importanti della città, è crollato dopo che uno dei suoi piloni è stato colpito da una nave portacontainer.

Responsabile di quello che al momento è stato definito un incidente, è la nave Dali, un cargo di 300 metri battente bandiera di Singapore, rimasto incagliato in una delle sezioni del ponte, crollata sulla prua.

Il Key Bridge, lungo circa 3 chilometri, attraversa il fiume Patapsco proprio all'ingresso del porto ed è una struttura fondamentale per il traffico cittadino e, per tale motivo, molto trafficato. Inaugurato nel 1977, il ponte prende il nome dallo scrittore di "The Star-Spangled Banner".

Il crollo è avvenuto nella notte ed il numero di veicoli in transito non era elevato, ma diversi sono comunque finiti in acqua. Un paio di persone, di cui però una in gravi condizioni, sono state tratte in salvo. Sette, al momento, il numero dei dispersi.

