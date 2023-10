WhatsApp, l'applicazione di messaggistica preferita da miliardi di utenti in tutto il mondo, ha fatto un annuncio che potrebbe sorprendere molti. A partire dal 24 ottobre 2023, l'app non supporterà più una serie di smartphone considerati obsoleti.

Ecco i dettagli di questa decisione:

Dispositivi esclusi dal supporto:

Android: Gli smartphone che utilizzano Android 4.0.4 e versioni precedenti non potranno più accedere a WhatsApp.

iPhone: iPhone 4s e precedenti non avranno più accesso all'app.

Questa mossa è stata giustificata da WhatsApp come un tentativo di garantire che tutti i suoi utenti possano godere di una qualità di servizio ottimale. Con il rapido sviluppo tecnologico e l'introduzione di nuove funzionalità nell'app, i vecchi dispositivi non riescono a tenere il passo.

Cosa fare se il tuo dispositivo è sulla lista?

Opzione 1: Aggiorna il tuo sistema operativo. Se il tuo smartphone è compatibile con una versione del sistema operativo successiva, aggiorna il dispositivo.

Opzione 2: Considera l'acquisto di un nuovo smartphone. Se il tuo dispositivo non è aggiornabile o pensi sia il momento di un upgrade, potrebbe essere il momento di guardare i nuovi modelli sul mercato che supportano almeno Android 5.0 o iOS 12.

Per coloro che si trovano con dispositivi non supportati, WhatsApp invierà notifiche di avviso in anticipo per assicurarsi che gli utenti siano informati e preparati.

È importante notare che WhatsApp non è l'unico a fare tali mosse. Altre app e servizi hanno anch'essi cessato il supporto a vecchi dispositivi in passato. Questo è un promemoria che la tecnologia avanza rapidamente e che è essenziale rimanere aggiornati per beneficiare delle ultime innovazioni.