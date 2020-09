Fox News è un canale televisivo che non dà notizie, ma piuttosto opinioni. E se le notizie che vengono diffuse da altre testate sono sfavorevoli al presidente Trump - il paladino scelto dal loro target di spettatori - allora il compito di Fox News è quello di screditarle, o manipolandole o dicendo che sono menzogne.

Venerdì scorso, però, è accaduto qualcosa di insolito.

Mentre i conduttori pro-Trump di Fox News, Jesse Watters e Greg Gutfeld, screditavano - etichettandolo come falso - l'articolo pubblicato su The Atlantic in cui si denuncia che Trump ha definito come perdenti e fessi i soldati americani feriti o morti in guerra, un'altra giornalista di Fox News, Jennifer Griffin, corrispondente per le vicende legate alla sicurezza nazionale, pubblicava una serie di post su Twitter in cui, praticamente, conferma il contenuto dell'articolo scritto da Jeffrey Goldberg:

Poi è arrivata la risposta "furiosa" di Trump che ha chiesto alla Fox di licenziare Jennifer Griffin:

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone!